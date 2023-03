Porto-Inter, due assenze per Conceicao. Le probabili scelte – Sky (Di lunedì 13 marzo 2023) In vista della partita di Champions League del suo Porto contro l’Inter Sergio Conceicao dovrà risolvere diversi problemi di formazione. Due assenze pesanti per la squadra Portoghese, queste saranno le alternative secondo Sky Sport. ALTERNATIVE – Otavio dovrà scontare la squalifica nella partita di ritorno contro l’Inter. L’espulsione ricevuta nel match di andata gli costa la presenza in campo. Sarà indisponibile per il Porto anche Joao Mario, il terzino destro di estrema qualità al servizio di Sergio Conceicao. Il tecnico, vecchia conoscenza del panorama calcistico italiano, dovrebbe scegliere al loro posto Wilson Manafa ed Eustaquio. In attacco l’Inter dovrà essere attenta al solito Mehdi Taremi, punta di diamante affiancata da Pepe ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) In vista della partita di Champions League del suocontro l’Sergiodovrà risolvere diversi problemi di formazione. Duepesanti per la squadraghese, queste saranno le alternative secondo Sky Sport. ALTERNATIVE – Otavio dovrà scontare la squalifica nella partita di ritorno contro l’. L’espulsione ricevuta nel match di andata gli costa la presenza in campo. Sarà indisponibile per ilanche Joao Mario, il terzino destro di estrema qualità al servizio di Sergio. Il tecnico, vecchia conoscenza del panorama calcistico italiano, dovrebbe scegliere al loro posto Wilson Manafa ed Eustaquio. In attacco l’dovrà essere attenta al solito Mehdi Taremi, punta di diamante affiancata da Pepe ...

