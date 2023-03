Porto-Inter, Conceiçao in conferenza stampa: “Sarà partita equilibrata, ma molto difficile” (Di lunedì 13 marzo 2023) Sergio Conceiçao in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Inter Giornata di vigilia per il Porto di Sergio Conceiçao che domani ospiterà l’Inter allo Stadio do Dragão nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L’allenatore dei biancoblu ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. “Sarà una partita equilibrata, molto difficile, contro una squadra ricca di ottimi giocatori. Conosciamo il nostro avversario ma soprattutto sappiamo bene cosa siamo capaci di fare. Vogliamo essere intensi, bravi nel pressing, aggressivi e, ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Sergioinalla vigilia diGiornata di vigilia per ildi Sergioche domani ospiterà l’allo Stadio do Dragão nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L’allenatore dei biancoblu ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-. Ecco le sue parole. “una, contro una squadra ricca di ottimi giocatori. Conosciamo il nostro avversario ma soprattutto sappiamo bene cosa siamo capaci di fare. Vogliamo essere intensi, bravi nel pressing, aggressivi e, ...

