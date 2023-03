Porto-Inter Champions League | 14-3-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #PortoInter, la vigilia di Conceiçao: 'Conosco l'Inter e so di cosa è capace il mio Porto' #UCL - GoalItalia : Problema ad un ginocchio per João Mario: Conceiçao non lo avrà a disposizione per #PortoInter ? - biscone69 : RT @Darmumas: #Inter: si fa largo l'idea #Correa tra i titolari contro il Porto #Conceição spinge per l'argentino in campo - infoitsport : Inzaghi spalle al muro prima di Porto e Juve: 'Non è da Inter' - infoitsport : TMW RADIO - Di Gennaro: 'Pogba, il problema è mentale. Inter, col Porto per salvare la stagione' -

Cronaca della partita con tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA DI NAPOLI - EINTRACHT FRANCOFORTE ] RISULTATO IN DIRETTA:Mercoledì 15 marzo ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la ...L'amministratore delegato dell', Giuseppe Marotta, raggiungerà la squadra a Oporto soltanto in serata Come riportato oggi da Sky Sport, in vista dimanca all'appello solo Beppe Marotta, che raggiungerà la squadra soltanto in serata. Il motivo Gli impegni dell'amministrato delegato in Lega lo hanno trattenuto, ritardando di ...Il difensore è stato in dubbio fino all'allenamento della vigilia e lavorando sodo si è guadagnato la convocazione per la sfida contro il. L'parte dall'1 - 0 di San Siro. CONVOCATO MA ...

Porto, Conceiçao: "Inter ricca di campioni, le difficoltà in campionato non incideranno" - Sportmediaset Sport Mediaset

Queste le ultime news sui due difensori nerazzurri Roma, 13 mar. – La squadra nerazzurra è tornata a lavoro ad Appiano Gentile in vista della trasferta di Champions League contro il Porto, in calendar ...Per l’Inter sarà una sfida anche contro se stessa: i risultati lontano da San Siro quest’anno sono pessimi, e la partita di Champions è il giusto banco di prova per dimostrare il proprio valore. Marte ...