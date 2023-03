(Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole in conferenza stampa di, attaccante delche domani affronterà l’Inter in Champions League L’attaccante delWendersonha parlato insieme a Conceicao in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter di domani in Champions League. LE PAROLE – «solo: calma e concentrazione per passare il turno. Personalmente ho lavorato molto bene durante la settimana, sto bene e spero di poter partire dall’inizio domani sera. Giocare in casa ci aiuta cosìi nostri tifosi: ci aspettiamo da parte loro l’appoggio per tutti i 90 minuti. Ho la certezza chemo bene il nostro lavoro e che daremo tutto quello che abbiamo sul campo». LEGGI ALTRE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttointer24 : Porto-Inter, Galeno si sbilancia: “Se restiamo concentrati sono sicuro che passeremo noi” ???? #Inter #Inzaghi… - infoitsport : Porto, Galeno sfida l'Inter: 'Calma, concentrazione e tifosi: sono certo che passeremo noi' - CalcioNews24 : Porto, Galeno: «Dovremo fare come all’andata: calmi e concentrati» - news24_inter : #PortoInter, Galeno sicuro: «Concentrazione e calma per passare il turno» - zanetinter1 : RT @fcin1908it: Porto, Galeno: “I tifosi ci daranno una mano. Sono sicuro che passeremo se…” -

Le parole in conferenza stampa di, attaccante delche domani affronterà l'Inter in Champions League L'attaccante delWendersonha parlato insieme a Conceicao in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter di domani in Champions League. LE PAROLE ...'Siamo consapevoli di dover disputare una grande partita e sono sicuro che la faremo, ildarà tutto in campo'. Wendersonparla così alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale contro l'Inter dopo la sconfitta per 1 - 0 a San Siro. 'Partiamo con un gol di ...(4 - 4 - 2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe,; Pepe, Taremi. All. Conceicao. INTER (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, ...

Porto, Galeno: "Calma e concentrazione, sono certo che passeremo" Sportitalia

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Inter, Wenderson Galeno, attaccante dei lusitani, ha parlato così della sfida contro l'Inter ...Il tecnico dei lusitani in conferenza stampa alla vigilia del match con i nerazzurri: "Giocare con pazienza Non è detto". Galeno: "Con il nostro pubblico sarà completamente diverso" ...