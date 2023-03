Porto, Conceicao: «L’Inter è forte, ma vogliamo i quarti» (Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole di Sergio Conceicao, allenatore del Porto, alla vigilia della gara di Champions League contro L’Inter Sergio Conceicao ha parlato a Sport Mediaset della gara tra Porto ed Inter di Champions League. PAROLE –E’ molto importante per noi, vogliamo fare una bella partita e un bel risultato per arrivare ai quarti. Sarà una gara difficile per entrambe, molto equilibrata. Anche prima di San Siro ho detto che L’Inter ha una rosa di grandissimi giocatori, noi abbiamo alcuni infortuni ma la squadra che sarà in campo sarà forte, ambiziosa e con voglia di vincere. Ogni gara è diversa, ma la partita con lo Spezia non sarà nella testa dei giocatori o dello staff. Inzaghi ha esperienza e lavora bene. A me non piace quando gli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole di Sergio, allenatore del, alla vigilia della gara di Champions League controSergioha parlato a Sport Mediaset della gara traed Inter di Champions League. PAROLE –E’ molto importante per noi,fare una bella partita e un bel risultato per arrivare ai. Sarà una gara difficile per entrambe, molto equilibrata. Anche prima di San Siro ho detto cheha una rosa di grandissimi giocatori, noi abbiamo alcuni infortuni ma la squadra che sarà in campo sarà, ambiziosa e con voglia di vincere. Ogni gara è diversa, ma la partita con lo Spezia non sarà nella testa dei giocatori o dello staff. Inzaghi ha esperienza e lavora bene. A me non piace quando gli ...

