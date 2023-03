Porsche - La prossima Cayenne sarà elettrica e avrà una sorella maggiore (Di lunedì 13 marzo 2023) La Porsche ha chiuso il 2022, anno della sua quotazione in borsa, con quattro nuovi record: il fatturato ha raggiunto i 37,6 miliardi (+13,6% rispetto all'anno precedente), l'utile operativo i 6,8 miliardi (un balzo del 27,4%), le vendite si sono attestate a quota 309.884 unità (+2,6%) e il net cash flow è salito da 3,68 a 3,87 miliardi (+5,2%). Obiettivo 20%. Il margine operativo, inoltre, è salito dal 16 al 18%, in linea con l'ambizioso obiettivo di lungo termine, fissato dalla strategia "Road to 20" a oltre il 20%. "Non ci concentreremo solo sul pricing o sulla struttura dei costi, ma sul rendere i nostri prodotti ancora più unici, desiderabili e vicini ai gusti dei clienti", ha dichiarato il direttore finanziario Lutz Meschke, in riferimento al piano, avviato ufficialmente proprio nel 2023. Verso un ambizioso piano prodotto. Una visione ulteriormente chiarita ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 13 marzo 2023) Laha chiuso il 2022, anno della sua quotazione in borsa, con quattro nuovi record: il fatturato ha raggiunto i 37,6 miliardi (+13,6% rispetto all'anno precedente), l'utile operativo i 6,8 miliardi (un balzo del 27,4%), le vendite si sono attestate a quota 309.884 unità (+2,6%) e il net cash flow è salito da 3,68 a 3,87 miliardi (+5,2%). Obiettivo 20%. Il margine operativo, inoltre, è salito dal 16 al 18%, in linea con l'ambizioso obiettivo di lungo termine, fissato dalla strategia "Road to 20" a oltre il 20%. "Non ci concentreremo solo sul pricing o sulla struttura dei costi, ma sul rendere i nostri prodotti ancora più unici, desiderabili e vicini ai gusti dei clienti", ha dichiarato il direttore finanziario Lutz Meschke, in riferimento al piano, avviato ufficialmente proprio nel 2023. Verso un ambizioso piano prodotto. Una visione ulteriormente chiarita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcocaramagna : RT @robypava: Sarà mia cura non comperare né bere alcun prodotto della casa vinicola Montalbera. Il signor Morando non diventerà sicurament… - Biagio71To : RT @robypava: Sarà mia cura non comperare né bere alcun prodotto della casa vinicola Montalbera. Il signor Morando non diventerà sicurament… - DanyRoss70 : RT @robypava: Sarà mia cura non comperare né bere alcun prodotto della casa vinicola Montalbera. Il signor Morando non diventerà sicurament… - AlexBonoVox1 : RT @robypava: Sarà mia cura non comperare né bere alcun prodotto della casa vinicola Montalbera. Il signor Morando non diventerà sicurament… - raffaelejosesti : RT @robypava: Sarà mia cura non comperare né bere alcun prodotto della casa vinicola Montalbera. Il signor Morando non diventerà sicurament… -