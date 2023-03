Pontedera-Reggiana (martedì 14 marzo 2023 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 13 marzo 2023) Il KO interno contro l’Entella riapre la lotta al vertice nel girone B della serie C e soprattutto torna l’incubo della stagione scorsa per una Reggiana che rimane in vetta con un prezioso vantaggio di tre punti sul secondo posto. La trasferta sul terreno del Pontedera è al momento la gara cardine di una stagione che rischia di scivolare via allo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 13 marzo 2023) Il KO interno contro l’Entella riapre la lotta al vertice nel girone B della serie C e soprattutto torna l’incubo della stagione scorsa per unache rimane in vetta con un prezioso vantaggio di tre punti sul secondo posto. La trasferta sul terreno delè al momento la gara cardine di una stagione che rischia di scivolare via allo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Pontedera-Reggiana (martedì 14 marzo 2023 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Pontedera - Reggiana: diretta live e risultato in tempo reale - TuttoRegia : #Reggiana, la lucida analisi di Luca Cigarini dopo la sconfitta di misura con la #VirtusEntella: «L'errore è stato… - Boboj29 : Oggi e' andata male , l'Entella vince a Reggio e dimezza lo svantaggio che aveva in classifica . Ora la Reggiana ha… - TuttoRegia : #Pontedera vs #Reggiana, è attiva la prevendita per la sfida prevista martedì 14/03 alle ore 18:00 allo stadio 'Man… -

Arbitri della 32° giornata del campionato di Serie C 2022/2023 ...ANCONA Antonio Di Reda Molfetta Federico Linari Firenze Vincenzo Andreano Foggia LUCCHESE SIENA Gioele Iacobellis Pisa Alessandro Antonio Boggiani Monza Pierpaolo Carella L'Aquila PONTEDERA REGGIANA ... Classifica Serie C girone B, stagione 2022/2023 - Calciomagazine ... calendario - risultati - classifica - marcatori Pos Squadra G V P S GF GS Punti 1 Reggiana 31 21 5 ...Carrarese 31 15 5 11 39 35 50 6 Gubbio 31 13 7 11 36 28 46 7 Siena 31 11 13 7 34 28 46 8 Pontedera ... Classifica marcatori Serie C girone B, stagione 2022/2023 Italia Reggiana 9 13 Nicastro F. Italia Pontedera 9 14 Pellegrini J. Italia Reggiana 9 15 Shpendi S. Albania Cesena 9 16 Spagnoli A. Italia Ancona 9 17 Di Massimo A. Italia Ancona 8 18 Fedato F. ... ...ANCONA Antonio Di Reda Molfetta Federico Linari Firenze Vincenzo Andreano Foggia LUCCHESE SIENA Gioele Iacobellis Pisa Alessandro Antonio Boggiani Monza Pierpaolo Carella L'Aquila...... calendario - risultati - classifica - marcatori Pos Squadra G V P S GF GS Punti 131 21 5 ...Carrarese 31 15 5 11 39 35 50 6 Gubbio 31 13 7 11 36 28 46 7 Siena 31 11 13 7 34 28 46 8...Italia9 13 Nicastro F. Italia9 14 Pellegrini J. Italia9 15 Shpendi S. Albania Cesena 9 16 Spagnoli A. Italia Ancona 9 17 Di Massimo A. Italia Ancona 8 18 Fedato F. ... Pontedera-Reggiana (martedì 14 marzo 2023 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting La Reggiana chiede aiuto al Cesena Niente Pontedera, difficile con la Torres sabato ... per Capone e Rosafio sarà impossibile fare peggio di quanto già visto fino a questo momento. La Reggiana, in ogni caso, deve fare quadrato e andare ... I rimpianti del Pontedera "Ma questo pari è giusto" L’analisi del match dopo il pareggio di Rimini subito in rimonta. Il tecnico Canzi: "Non avendo centrocampisti ci siamo abbassati troppo". Niente Pontedera, difficile con la Torres sabato ... per Capone e Rosafio sarà impossibile fare peggio di quanto già visto fino a questo momento. La Reggiana, in ogni caso, deve fare quadrato e andare ...L’analisi del match dopo il pareggio di Rimini subito in rimonta. Il tecnico Canzi: "Non avendo centrocampisti ci siamo abbassati troppo".