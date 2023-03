Polo della salute, a Bergamo l’ex Matteo Rota cambia volto (Di lunedì 13 marzo 2023) Asst Papa Giovanni. Nel vecchio padiglione «Daina» una Casa di Comunità: gara d’appalto entro l’estate. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 13 marzo 2023) Asst Papa Giovanni. Nel vecchio padiglione «Daina» una Casa di Comunità: gara d’appalto entro l’estate.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuliogaia : @lucabudel @GiorgiaMeloni Tragedie dovute al fatto che l'Italia è polo di attrazione unico per clandestini. Viene c… - giuliogaia : @chetempochefa @robertosaviano Tragedie dovute al fatto che l'Italia è polo di attrazione unico per clandestini. Vi… - giuliogaia : @PieroSansonetti Tragedie dovute al fatto che l'Italia è polo di attrazione unico per clandestini. Viene consentito… - InfinitoIsacco : RT @claudiodamico72: UNA VERA INFORMAZIONE DI ?? Il Giornale da Berlusconi agli Angelucci, nasce il network della nuova destra Accelera la t… - niiprogetti : Sono stati comunicati di recente i vincitori del concorso di progettazione per la nuova sede della biblioteca unifi… -