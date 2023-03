Pogba, si teme uno stiramento. Potrebbe restare fuori un mese (Gazzetta) (Di lunedì 13 marzo 2023) Paul Pogba si è fatto male di nuovo e adesso rischia un altro lungo stop. Per la Gazzetta uno stop di un mese. L’attaccante della Juventus si è fatto male ieri mattina nella rifinitura pre-partita: oggi sarà sottoposto agli esami di rito che chiariranno di che infortunio si tratta. Ma si teme uno stiramento. “si è fermato ancora per un problema all’adduttore e stamattina sarà valutato: gli esami chiariranno l’entità del nuovo guaio muscolare. Si teme uno stiramento, che Potrebbe tenerlo fuori un altro mese”. Allegri ieri ha dichiarato: «Mentre calciava le punizioni ha sentito un fastidio e si è fermato. L’altro giorno aveva fatto un bell’allenamento, ci poteva dare una mano. Però lo aspettiamo, tanto è un’annata così, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Paulsi è fatto male di nuovo e adesso rischia un altro lungo stop. Per launo stop di un. L’attaccante della Juventus si è fatto male ieri mattina nella rifinitura pre-partita: oggi sarà sottoposto agli esami di rito che chiariranno di che infortunio si tratta. Ma siuno. “si è fermato ancora per un problema all’adduttore e stamattina sarà valutato: gli esami chiariranno l’entità del nuovo guaio muscolare. Siuno, chetenerloun altro”. Allegri ieri ha dichiarato: «Mentre calciava le punizioni ha sentito un fastidio e si è fermato. L’altro giorno aveva fatto un bell’allenamento, ci poteva dare una mano. Però lo aspettiamo, tanto è un’annata così, ...

