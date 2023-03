Pogba, nuovo infortunio e soliti dubbi: la Juventus è furiosa (Di lunedì 13 marzo 2023) La Juventus sembra ormai veramente infastidita dalla situazione Pogba, fermato da un nuovo infortunio e ancora non disponibile. Il problema fisico avuto nel corso della preparazione estiva ha fatto saltare a Pogba buona parte della stagione con la Juventus più il mondiale con la Francia; infortunio più serio del previsto con il francese tornato a disposizione con il Monza, in campionato. Partita in cui, complice il risultato, è rimasto in panchina; i primi minuti li ha avuti nel derby con il Torino mostrando anche buone cose e una condizione fisica piuttosto buona. Anche contro la Roma è stato mandato in campo, a partita in corso, per mettere altri minuti nelle gambe. LaPresseSembrava aver trovato la via del definitivo recupero e, invece, le cose sono andate ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 marzo 2023) Lasembra ormai veramente infastidita dalla situazione, fermato da une ancora non disponibile. Il problema fisico avuto nel corso della preparazione estiva ha fatto saltare abuona parte della stagione con lapiù il mondiale con la Francia;più serio del previsto con il francese tornato a disposizione con il Monza, in campionato. Partita in cui, complice il risultato, è rimasto in panchina; i primi minuti li ha avuti nel derby con il Torino mostrando anche buone cose e una condizione fisica piuttosto buona. Anche contro la Roma è stato mandato in campo, a partita in corso, per mettere altri minuti nelle gambe. LaPresseSembrava aver trovato la via del definitivo recupero e, invece, le cose sono andate ...

