Pogba infortunio, c'è lesione: ecco quanto starà fuori (Di lunedì 13 marzo 2023) Nuovo infortunio per Paul Pogba: la Juventus perde il centrocampista francese e rischia di non avere a disposizione anche Leonardo Bonucci. All'indomani della vittoria casalinga contro la Sampdoria di Dejan Stankovic (QUI la cronaca della partita), l'ex Manchester United e il difensore italiano si sono sottoposti ad esami strumentali presso il JMedical. Nuovo infortunio, quindi, ... TAG24.

Pogba, è ufficiale: lesione all'adduttore. Verso uno stop di almeno 20 giorni ... e starà fuori per almeno 20 giorni: è questo l'esito delle visite mediche che ha sostenuto in mattinata, come pubblica il sito ufficiale della Juve in una nota ufficiale: "Paul Pogba ha riportato ... Juve, l'esito degli esami di Pogba: il comunicato Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha svolto questa mattina gli esami strumentali dopo l'infortunio muscolare accusato ieri. Juve, malumore Pogba: la frase che dimostra tutta la sua sofferenza Il nuovo infortunio di Pogba ha sconfortato tutto l'ambiente bianconero e soprattutto il calciatore, visibilmente scosso dopo aver svolto gli esami al J Medical. Il centrocampista francese dovrà stare fuori ... Juve, infortunio Pogba: lesione muscolare. Bonucci, una botta Tuttosport Infermeria Juventus: l'esito degli esami sugli infortuni di Bonucci e Pogba Nuovi (ma non tanti) ingressi nell'infermeria della Juventus. Il match contro la Sampdoria è stato fatale per Leonardo Bonucci e Paul Pogba: il primo si è infortunato durante il match e ha giocato un ... Juventus, UFFICIALE: Pogba c'è la lesione, e su Bonucci… Massimiliano Allegri si può ritenere soddisfatto per la prestazione ma sicuramente tra le poche note negative del match ci sono sicuramente gli infortuni di Paul Pogba e Leonardo Bonucci. L'ex United ...