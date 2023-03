Pogba ha una lesione all’adduttore: venti giorni di stop, rientrerà ad aprile (Di lunedì 13 marzo 2023) Paul Pogba resterà fuori dal campo per almeno 20 giorni. Oggi il centrocampista della Juventus è stato sottoposto agli esami strumentali necessari dopo l’infortunio di ieri. Il responso è: lesione all’adduttore. La Gazzetta dello Sport scrive che lo stop sarà di almeno 20 giorni. Il club bianconero ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni del suo giocatore: “Paul Pogba ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra e ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. Finora Pogba ha giocato solo 35 minuti su 37 partite. Una stagione che avrebbe dovuto rilanciarlo si è trasformata invece in una lenta agonia. Non si è quasi mai visto in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Paulresterà fuori dal campo per almeno 20. Oggi il centrocampista della Juventus è stato sottoposto agli esami strumentali necessari dopo l’infortunio di ieri. Il responso è:. La Gazzetta dello Sport scrive che losarà di almeno 20. Il club bianconero ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni del suo giocatore: “Paulha riportato unadi basso gradodella coscia destra e ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. Finoraha giocato solo 35 minuti su 37 partite. Una stagione che avrebbe dovuto rilanciarlo si è trasformata invece in una lenta agonia. Non si è quasi mai visto in ...

