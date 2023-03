Pogba ha una lesione all'adduttore: venti giorni di stop, rientrerà ad aprile (Di lunedì 13 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport scrive che lo stop sarà di almeno 20 giorni. Il club bianconero ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni del suo giocatore: 'Paul Pogba ha riportato una lesione di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport scrive che losarà di almeno 20. Il club bianconero ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni del suo giocatore: 'Paulha riportato unadi ...

Juventus, arriva il responso sull'infortunio di Pogba: il calvario continua Una vera e propria odissea quella che sta affrontando Paul Pogba e con lui anche la Juventus. La stagione del francese rischia di concludersi ancora prima di cominciare, prima l'infortunio al... Juventus, infortuni Pogba e Bonucci: le condizioni, news Bonucci ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra, Pogba una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Juventus, ennesimo stop per Pogba: fuori almeno 20 giorni. Incertezza su Bonucci Paul Pogba è di nuovo infortunato e questa volta si tratta di uno stiramento. Il centrocampista della Juventus si è sottoposto questa mattina agli esami presso il JMedical che hanno riscontrato una lesione.