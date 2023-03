Pogba ha un contratto di quattro anni a cifre importanti | un mattone da digerire per la Juventus

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 marzo 2023) Non è la stagione di Paul, e questo lo si sapeva già da qualche tempo. Oggi però, dopo gli esami strumentali che hanno evidenziato la lesione all’adduttore della coscia destra che lo terrà (di nuovo) fuori per almeno 20 giorni. Nella testa diperò sembra essere scattato qualcosa di diverso questa volta perché all’uscito del J Medical è apparso visibilmente scuro in volto e ha garbatamente rifiutato di intrattenersi con i tifosi lì davanti: «Scusate, non ho la testa». Anche nella società qualcosa è scattato, visto che hanno lasciato andar via Dybala per non pagare un giocatore fragile e prendere uno comeper poi ritrovarsi nella stessa situazione dell’argentino. Sul futuro del francese ne scrive anche la Gazzetta dello Sport: “Per quanto il suo rapporto con la Juve non sia più inossidabile come lo si immaginava ...