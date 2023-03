Pogba era un fallimento annunciato: i ritorni non portano bene alla Juventus (Di lunedì 13 marzo 2023) La seconda esperienza di Pogba è un vero disastro e non è la prima volta che un ritorno non porta di certo bene alla Vecchia Signora. L’entusiasmo attorno all’arrivo di Pogba alla Juventus è durato davvero molto poco, con i bianconeri che non hanno avuto modo di sfruttare il proprio campione francese. Pochissimi minuti in stagione e una serie incredibile di infortuni che non giustificano uno stipendio assurdo. Questo però doveva anche essere messo in considerazione, soprattutto perché già in passato la Signora aveva riportato delle vecchie glorie a Torino, ma anche in quel caso i risultati sono stati disastrosi. LaPresseSicuramente la speranza è che questo articolo possa invecchiare male e dai prossimi mesi le prestazioni di Pogba lo rimetteranno al centro del progetto ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 13 marzo 2023) La seconda esperienza diè un vero disastro e non è la prima volta che un ritorno non porta di certoVecchia Signora. L’entusiasmo attorno all’arrivo diè durato davvero molto poco, con i bianconeri che non hanno avuto modo di sfruttare il proprio campione francese. Pochissimi minuti in stagione e una serie incredibile di infortuni che non giustificano uno stipendio assurdo. Questo però doveva anche essere messo in considerazione, soprattutto perché già in passato la Signora aveva riportato delle vecchie glorie a Torino, ma anche in quel caso i risultati sono stati disastrosi. LaPresseSicuramente la speranza è che questo articolo possa invecchiare male e dai prossimi mesi le prestazioni dilo rimetteranno al centro del progetto ...

