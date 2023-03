Pogba, è ufficiale: lesione all'adduttore, almeno 20 giorni di stop. Il messaggio social (Di lunedì 13 marzo 2023) Pogba si è procurato uno stiramento, e starà fuori per almeno 20 giorni: è questo l'esito delle visite mediche che ha sostenuto in mattinata, come pubblica il sito ufficiale della Juve in una nota ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 marzo 2023)si è procurato uno stiramento, e starà fuori per20: è questo l'esito delle visite mediche che ha sostenuto in mattinata, come pubblica il sitodella Juve in una nota ...

