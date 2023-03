Pogba e il suo futuro alla Juve: le tre strade percorribili, a partire da quest'estate (Di lunedì 13 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : #Pogba rischia di saltare un altro mese: sospetto stiramento all'adduttore. La #Juventus è stufa, la vecchia societ… - Mariodarkmatter : RT @DIABOLIK_7: #Pogba e per forza, vorrei vedere chiunque ad allenarsi per mesi senza giocare e non poter rientrare praticamente mai per u… - Serse500 : #Pogba Dispiace davvero vedere pogba ancora infortunato...negli ultimi 3 anni ha giocato poco o niente..però spero… - sportli26181512 : Pogba e il suo futuro alla Juve: le tre strade percorribili, a partire da quest'estate: Pogba e il suo futuro alla… - AntoJfc : @jovinco82 Prima parlavi della Dirigenza e ora parli del rapporto Pogba-Allegri solo per tirare acqua al tuo mulino… -