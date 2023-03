Pogba cita il Corano | il messaggio sui social dopo l' infortunio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : JUVENTUS, POGBA CITA IL CORANO DOPO NUOVO INFORTUNIO - sportface2016 : #Juventus, #Pogba cita il Corano sui social: 'Allah non appesantisce un'anima oltre ciò che può sopportare' -

'Allah non appesantisce un'anima oltre ciò che può sopportare'. Paul, centrocamposta della Juventus,una frase del Corano per il suo ultimo post Instagram. Il francese prova a guardare avanti dopo l'ennesimo stop di una stagione disastrosa, che l'ha visto ...Il caso, in casa Juve, non finisce mai.- Calciomercato.it'Servirebbero informazioni precise su situazione muscolare e ginocchio. E' ... I farmaci cheBaggio non sono ...

JUVENTUS, POGBA CITA IL CORANO DOPO NUOVO INFORTUNIO - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo il nuovo infortunio Paul Pogba cita il Corano sui suoi canali social. "Allah non appesantisce l'anima oltre la sua capacita' di sopportazione", ...Allegri, privo di Chiesa e di Di Maria, punterà sui giovani. Parla l'avvocato di diritto sportivo Mattia Grassani ...