Pogacar e Roglic vincono Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico: domina la Slovenia (Di lunedì 13 marzo 2023) Il mondo del ciclismo è sotto la bandiera della Slovenia. Non c'è niente da fare. Nell'ultima settimana, sia la Parigi-Nizza 2023 che la Tirreno-Adriatico, sono state dominate dai due ciclisti di spicco del paese sloveno: stiamo parlando di Tadej Pogacar e Primoz Roglic. Hanno sostanzialmente dominato le rispettive corse, lasciando poco o nulla agli avversari ... TAG24.

