Pnrr, Barone (Ficei): “Urge riforma della burocrazia per il rilancio del Mezzogiorno” (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Preoccupano i dati riportati dalla Svimez secondo cui il 62% dei Comuni del Sud giudica complessa la partecipazione ai bandi del Pnrr contro il 57% dei Comuni del Centro-Nord. Pesano, in tal senso, le difficoltà delle procedure di accesso ai bandi e le scadenze stringenti. Al Sud, infatti, la realizzazione di un’infrastruttura sociale richiede nove mesi in più rispetto alla media dei Comuni italiani. In mancanza di interventi a supporto delle amministrazioni comunali, il Mezzogiorno corre il serio rischio di perdere i finanziamenti stanziati con il Pnrr”. Lo afferma Luigi Barone, Portavoce Nazionale della Ficei e Presidente del Consorzio Asi di Benevento, in merito allo studio “I Comuni alla prova del Pnrr”, realizzato dalla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Preoccupano i dati riportati dalla Svimez secondo cui il 62% dei Comuni del Sud giudica complessa la partecipazione ai bandi delcontro il 57% dei Comuni del Centro-Nord. Pesano, in tal senso, le difficoltà delle procedure di accesso ai bandi e le scadenze stringenti. Al Sud, infatti, la realizzazione di un’infrastruttura sociale richiede nove mesi in più rispetto alla media dei Comuni italiani. In mancanza di interventi a supporto delle amministrazioni comunali, ilcorre il serio rischio di perdere i finanziamenti stanziati con il”. Lo afferma Luigi, Portavoce Nazionalee Presidente del Consorzio Asi di Benevento, in merito allo studio “I Comuni alla prova del”, realizzato dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Pnrr. Luigi Barone, Portavoce Nazionale Ficei: “Urge riforma della burocrazia per il rilancio del Mezzogiorno” - NTR24 : Pnrr, Luigi Barone (Ficei): “Urge riforma della burocrazia per il rilancio del Mezzogiorno” - TV7Benevento : Pnrr. Luigi Barone, Portavoce Nazionale Ficei: “Urge riforma della burocrazia per il rilancio del Mezzogiorno” -… - rozzo_barone : RT @GioLario: #hastatoilRDC #Pnrr, il bando 'all'italiana' dell'eurodeputato di Fi Patriciello: vince un maxi-appalto, poi lo spacchetta in… - rozzo_barone : RT @ErmannoKilgore: Pnrr, i bandi “all’italiana” dell’eurodeputato Patriciello: la sua azienda vince fondi pubblici, poi spacchetta i lavor… -