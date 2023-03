Platini | «Presidenza Federcalcio francese? Ecco la mia scelta»

(Di lunedì 13 marzo 2023) Le parole di Michel, ex calciatore della Juventus e della nazionale, sul possibile ruolo in federazione Michelha parlato a Rothen S’enflamme su RMC Sport della possibile candidatura alla. L’ex presidente della Fifa ha fatto chiarezza sulle sue intenzioni. PAROLE – «Non mi candiderà alladella FFF. Lo scorso luglio ho detto che non sarei mai più tornato a far parte delle istituzioni calcistiche. Mi sembra che la Federazionesia in istituzione calcistica, quindi la mia decisione è chiara». L'articolo proviene da Calcio News 24.

durante il quale Nicolas Sarkozy avrebbe cercato di assicurarsi il voto di Michel Platini per il ... La polizia spiega di aver consultato gli archivi della presidenza della Repubblica e di aver portato ... Ribadì l'arte politica, bonificando l'immagine, stando vicino alla Uefa, prima riverendo Platini e chiedendone l'intercessione, poi abbandonandolo quando il francese venne lordato ... L'ex capitano alla Juventus, con Agnelli patron e suggeritore dietro alle quinte: per una ... Arrivò invece 'per un tozzo di pane', come disse lo stesso Agnelli, un fenomeno come Michel Platini

