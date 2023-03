“Più motovedette alla Libia”. Ma il piano Ue non fermerà gli scafisti: ecco perché (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar – “Invieremo più motovedette alla Libia” per fermare i flussi migratori. E’ quanto annunciato oggi dalla portavoce della Commissione europea, Ana Pisonero. Ma a quale Libia intende rivolgersi Bruxelles? Come noto, non esiste più un’unica nazione libica dalla caduta di Gheddafi, tuttavia le istituzioni europee agiscono spesso come se il Paese nordafricano fosse ancora unito. Il punto di riferimento è a ben vedere soltanto una fetta di Libia, ovvero la Tripolitania. “Una parte del sostegno dell’Unione europea a Tripoli è cercare di stabilizzare la situazione e potenziare le loro capacità di gestione delle frontiere: arriveranno altre imbarcazioni per fronteggiare questo problema”, ha infatti detto Pisonero. Per poi aggiungere: “Non posso annunciare nulla in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar – “Invieremo più” per fermare i flussi migratori. E’ quanto annunciato oggi dportavoce della Commissione europea, Ana Pisonero. Ma a qualeintende rivolgersi Bruxelles? Come noto, non esiste più un’unica nazione libica dcaduta di Gheddafi, tuttavia le istituzioni europee agiscono spesso come se il Paese nordafricano fosse ancora unito. Il punto di riferimento è a ben vedere soltanto una fetta di, ovvero la Tripolitania. “Una parte del sostegno dell’Unione europea a Tripoli è cercare di stabilizzare la situazione e potenziare le loro capacità di gestione delle frontiere: arriveranno altre imbarcazioni per fronteggiare questo problema”, ha infatti detto Pisonero. Per poi aggiungere: “Non posso annunciare nulla in ...

