“Piovono vermi dal cielo” | è allarme in Cina | cosa c’è di vero

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TurboLabIt : Nuovo art.: In Cina piovono vermi dal cielo: bufala o verità? - AlessandrodaRi9 : RT @puresoulfree: Milioni di vermi piovono dal cielo sopra Pechino. - PaolaDeGennaro9 : RT @puresoulfree: Milioni di vermi piovono dal cielo sopra Pechino. - simone19carta : RT @BrunoIncazzato: ???? Milioni di vermi piovono dal cielo sopra Pechino. Aspettiamo le rane e siamo a posto ???? - CalibanFake : @StormyTrixReal CHE CAZZO VUOL DIRE PIOVONO VERMI -

In Cinadal cielo: ecco il perchéSecondo una delle ipotesi che stanno circolando con più insistenza sul web i "" sarebbero ...In rare occasioni sono stati registrati nel mondo singolari eventi meteorologici di animali che...Le didascalie scritte sotto i post hanno tratto in inganno molti, visto e considerato che non si è trattato ovviamente di una pioggia dicaduti dal cielo ma, invece, come sostengono gli esperti ...

"Piovono vermi dal cielo". Allarme in Cina, gli scienziati: "Fenomeno spiegabile" La Stampa

I fiori di pioppo Si tratta però di episodi anomali e, molto più probabilmente, ad essere piovuti dal cielo nella provincia di Liaoning sarebbero dei fiori di pioppo, molto diffusi in questa parte ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...