“Pioggia” di vermi in Cina, le autorità: “Riparatevi con gli ombrelli” (Di lunedì 13 marzo 2023) In Cina sta avvenendo una inspiegabile “Pioggia” di vermi dal cielo. Ai cittadini della provincia di Liaoning è stato detto dalle autorità di trovare riparo e utilizzare gli ombrelli. Pioggia di vermi in Cina Immagini estrapolate dai video Tik Tok – Ph Credit il mattino.itÈ diventato virale negli ultimi giorni un video Tik Tok che immortala l’incredibile fenomeno che si è verificato in Cina. Dal Cielo sono iniziati a cadere strani oggetti che sembrerebbero vermi. I presenti chiaramente preoccupati e sconcertati hanno ironizzato sull’accaduto pensando che fosse, insieme all’epidemia di Covid, un chiaro segnale dell’arrivo dell’apocalisse. Non abbiamo molte informazioni sull’accaduto, neanche le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Insta avvenendo una inspiegabile “” didal cielo. Ai cittadini della provincia di Liaoning è stato detto dalledi trovare riparo e utilizzare glidiinImmagini estrapolate dai video Tik Tok – Ph Credit il mattino.itÈ diventato virale negli ultimi giorni un video Tik Tok che immortala l’incredibile fenomeno che si è verificato in. Dal Cielo sono iniziati a cadere strani oggetti che sembrerebbero. I presenti chiaramente preoccupati e sconcertati hanno ironizzato sull’accaduto pensando che fosse, insieme all’epidemia di Covid, un chiaro segnale dell’arrivo dell’apocalisse. Non abbiamo molte informazioni sull’accaduto, neanche le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... himeralive : Un vero mistero quello avvenuto in Cina. Come si vede dal video che vi mostriamo, una pioggia di vermi avrebbe let… - docile041 : Il presunto errore pro Juve è come la pioggia sui campi... escono i vermi ?????? - patrizi98471293 : RT @GennaroBeninca1: Pioggia di vermi in località sconosciuta in Cina. Cause metereologiche dovute come le piogge dei pesci in India oppur… - VinzDeCarlo1 : ???? Milioni di vermi piovono dal cielo sopra Pechino.Prossima “pioggia”:involtini plimavela - VincitorioGc : 'Pioggia di vermi' in #Cina? Il video di una città cinese diventa virale. Le auto a #Pechino coperte da alcune crea… -