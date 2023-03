Pioggia di milioni a Bollate: dal padel al poliambulatorio, dagli orti alla Varesina sarà una rivoluzione (Di lunedì 13 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Lavori per oltre 10 milioni in arrivo a Bollate, con una serie di interventi che promettono di ridisegnare il volto cittadino e offrire una serie significativa di opere: dall’abbellimento del centro al nuovo poliambulatorio, dai campi di padel alla rotonda in Varesina, dagli orti ai giochi per i bimbi, le novità sono numerose e tutte ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 13 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Lavori per oltre 10in arrivo a, con una serie di interventi che promettono di ridisegnare il volto cittadino e offrire una serie significativa di opere: dall’abbellimento del centro al nuovo, dai campi dirotonda inai giochi per i bimbi, le novità sono numerose e tutte ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

