prevede ora una crescita mondiale del 2,0% nel 2023, rivista al rialzo rispetto all'1,4% di dicembre 2022. Alzate le previsioni di crescita della Cina nel 2023 al 5,2% dal 4,1% di dicembre, ...Era al 42% delnel 2022. Fa paura proprio il collasso della lira turca, che innalza il peso dei ... i cui rating sono 'non investment grade': B per S&P e, B3 per Moody's. Non ultimo, a maggio ...Secondo quanto riferito in precedenza dalla stessa, il fabbisogno di finanziamenti pubblici della Tunisia raggiungerà il 16,8 per cento delnel 2023, spinto dall'ingente spesa aggiuntiva ...

Pil: Fitch alza le stime, crescita mondiale al 2%, Ue 0,8% - Economia Agenzia ANSA

Fitch ha aggiornato le proiezioni per l'Italia e ora prevede per il 2023 una crescita al ritmo dello 0,5% al posto della contrazione attesa in precede ...