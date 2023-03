Piccoli comuni, contributi pure in Calabria e Sicilia. Ecco quali (Di lunedì 13 marzo 2023) "contributi per un totale di 3 milioni di euro sono stati destinati dal Ministero dell’Interno a favore di Piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con un decreto adottato dal Dipartimento per gli Affari... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 marzo 2023) "per un totale di 3 milioni di euro sono stati destinati dal Ministero dell’Interno a favore dicon meno di 500 abitanti, con un decreto adottato dal Dipartimento per gli Affari...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiolaquila1 : Aree interne, competenze digitali per marketing territoriale: Promuovere piccoli comuni al di là della retorica - radiolaquila1 : Aree interne, competenze digitali per marketing territoriale: Promuovere piccoli comuni al di là della retorica - BettyGaspari : @Klevis_Gjoka Non ha tutti i torti ma non è l'Italia è il mondo occidentale che accettando logiche globaliste ha pe… - AntonioSassone7 : RT @dawac72: @sayaddhina @targettopoli Ma infatti ogni analisi per regioni è sbagliato. Italia è divisa tra grandi città e piccoli comuni. - dawac72 : @sayaddhina @targettopoli Ma infatti ogni analisi per regioni è sbagliato. Italia è divisa tra grandi città e piccoli comuni. -