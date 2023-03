Piccinini | Kvara ha margini di miglioramento imprevedibili | Spalletti insegna calcio

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 13 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Sandro, giornalista, di seguito le sue dichiarazioni: “tskhelia si è messo in vetrina sin da subito, ma ha appena compiuto 22 anni ed è al primo anno in unimportante per cui hadi. Se avrà voglia di migliorarsi, può crescere ancora tanto e potrebbe essere solo l’inizio quello che stiamo vedendo. La strada per la salvezza del mondo delè quella intrapresa dal Napoli. I soldi vanno gestiti bene, dovrebbe essere la regola di tutte le famiglie e anche delche però negli ultimi anni ha speso molto di più di quello che incassava. Che non è poco, perchè ilnon è in crisi, ma la gestione oculata che ...