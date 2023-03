Picchia e prende a morsi la madre e la sorella per soldi: i carabinieri fermano un 38enne di Seregno con le mani sporche di sangue (Di lunedì 13 marzo 2023) Da mesi l'uomo faceva vivere la madre 62enne e la sorella nel terrore dei suoi scatti d'ira. Tornato a casa ubriaco ha iniziato a Picchiarle, ma la madre è riuscita a chiamare il 112 Leggi su repubblica (Di lunedì 13 marzo 2023) Da mesi l'uomo faceva vivere la62enne e lanel terrore dei suoi scatti d'ira. Tornato a casa ubriaco ha iniziato arle, ma laè riuscita a chiamare il 112

