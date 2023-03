Piano Tesoro e Fed per proteggere SVB: tutti i depositi saranno pagati (Di lunedì 13 marzo 2023) I depositanti della Silicon Valley Bank saranno rimborsati completamente e immediatamente. L'eccezionale rete di salvataggio sui depositi è stata decisa dal Tesoro Usa, dalla Federal Reserve e dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) I depositanti della Silicon Valley Bankrimborsati completamente e immediatamente. L'eccezionale rete di salvataggio suiè stata decisa dalUsa, dalla Federal Reserve e dall'...

