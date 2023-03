(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Letelefoniche arrivate al difensore d’ufficio del boss mafioso Matteo Messina Denaro “vanno prese con la massima serietà e con il massimo scrupolo”. A dirlo all’Adnkronos è il Procuratore generale facente funzione di, Antonino Patti, che commenta così la notizia della telefonata intimidatoria ricevuta, nei giorni scorsi, dall’avvocato Calogero Montante. Ilavrebbe ricevuto una telefonata dai toni minacciosi mentre si trovava nel suo studio di Canicattì, in provincia di Agrigento: “Sono un amico di Matteo, perché non lo vuoi difendere? Vuoi morire?“, avrebbe detto un anonimo al telefono. Sembra che l’anonimo abbia chiamato allo studio didi Calogero Montante, ma in quel momento era presente la deviazione di chiamata sull’utenza dell’altro studio del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Pg Caltanissetta: “Prendere seriamente minacce a legale” - fisco24_info : Pg Caltanissetta: 'Prendere seriamente minacce a legale': (Adnkronos) - Le minacce telefoniche arrivate al difensor… - TV7Benevento : Pg Caltanissetta: 'Prendere seriamente minacce a legale' - - News24_it : Pg Caltanissetta: 'Prendere seriamente minacce a legale' -

...d'Assise d'Appello di, nonostante ciò, con una ordinanza aveva confermato la designazione in difesa di Matteo Messina Denaro. 'In una situazione di questo genere bisogna......d'Assise d'Appello di, nonostante ciò, con una ordinanza aveva confermato la designazione in difesa di Matteo Messina Denaro. "In una situazione di questo genere bisogna...Poi con l'Alfa 159 di Li Calzi sarebbero andati aaltra benzina, questa volta riuscendo ad appiccare il fuoco che poi ha distrutto una Peugeot 3008, un'Audi Q3 e anche una tettoia in legno ...

Pg Caltanissetta: "Prendere seriamente minacce a legale" Adnkronos

(Adnkronos) - Le minacce telefoniche arrivate al difensore d'ufficio del boss mafioso Matteo Messina Denaro "vanno prese con la massima serietà e con il massimo scrupolo". A dirlo all'Adnkronos è il P ...Cittadini, studenti, istituzioni pubbliche, sindaci con le loro fasce tricolore, politici locali, regionali e nazionali sono scesi in piazza questa mattina per poter fare sentire la loro voce e chiede ...