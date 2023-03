Perugia-Reggina | c' è la data del recupero | in campo il 5 aprile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... citynowit : Ufficiale la data comunicata dalla Lega di serie B - LaCnews24 : Partita Perugia-Reggina rinviata per il terremoto, fissata la data del recupero: si scende in campo il 5 aprile all… - Fantacalciok : Serie B, recupero Perugia-Reggina e variazione data Perugia-Frosinone - Calciodiretta24 : Serie B, recupero Perugia-Reggina e variazione data Perugia-Frosinone - ParmaLiveTweet : Serie B, Perugia-Reggina si recupererà il 5 aprile. Spostata anche Frosinone-Perugia -

Sarà recuperata mercoledì 5 aprile alle 20.15, gara valida per la 10/a giornata del campionato di serie B che era inizialmente programmata per l'11 marzo scorso. In seguito alle forti scosse di terremoto di giovedì scorso in ...Il recupero, valido per la 10a giornata di ritorno e rinviato sabato scorso dopo le scosse di terremoto in Umbria, si disputerà mercoledì 5 aprile alle ore 20.15. Lo ha disposto la Lega di ...... i ciociari e i Canarini del Modena Come era prevedibile, visto il rifiuto dei calabresi a recuperare la gara rinviata per il terremoto durante la sosta per le Nazionali,, decima ...

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il recupero Perugia-Reggina, valido per la 10a giornata di ritorno e rinviato sabato scorso dopo le scosse di terremoto in Umbria, si disputerà mercoledì 5 aprile alle ore 20.15. Lo ha disposto la ...