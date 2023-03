PERONI TOP10 | DERBY SPETTACOLO AL BATTAGLINI | ROVIGO VINCE E SFIORA L’AGGANCIO

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma – Ild’Italia numero 175 regala al pubblico del “” ed agli appassionati da casa uno dei più vibranti scontri diretti di stagione per il. Continui capovolgimenti di fronte e colpi di scena caratterizzano la sfida tra la Femi-CZed i Campioni d’Italia in carica del Petrarca, con i Bersaglieri che – dopo essersi fatti rimontare un 20-3 iniziale, figlio di tre mete in meno di dieci minuti a metà della prima frazione di gioco – resistono in un finale di gara al cardiopalmo, in doppia inferiorità numerica, al serrate finale di Trotta e compagni. Ottanta minuti da incorniciare non solo per, ma per tutto il massimo campionato italiano, che entra nella fase finale di regular season con una serratissima lotta play-off....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persempre_news : ?? @Federugby Peroni #Top10 #XIV #turno i #posticipi della domenica #matchday #finale #scudetto #SerieA #RaiSport… - Newsinunclick : Quattordicesima giornata del Peroni TOP10 per il CUS Torino Rugby. Domenica 12 marzo alle 14.00 gli universitari af… - persempre_news : ?? @Federugby Peroni #Top10 XIII turno i #posticipi della domenica #matcday #RaiSport #Eleven #finale #scudetto… - persempre_news : ?? Peroni #Top10 XIII turno gli anticipi del sabato #matcday #RaiSport #Eleven #rugby #rugbygram #rugbyplayer… - AlbertoRossi70 : Rugby, Peroni Top10 – La tredicesima giornata si apre sabato 4 marzo alle ore 14:00 con i seguenti incontri: Petrar… -

Il derby d'Italia numero 175 regala al pubblico del "Battaglini" ed agli appassionati da casa uno dei più vibranti scontri diretti di stagione per il. Continui capovolgimenti di fronte e colpi di scena caratterizzano la sfida tra la Femi - CZ Rovigo ed i Campioni d'Italia in carica del Petrarca, con i Bersaglieri che " []...Calvisano, Stadio 'San Michele' " Sabato 11 Marzo, XIV giornata Transvecta Rugby Calvisano v Rugby Viadana 21 - 39 (7 - 25) Marcatori: p.t. 4 m. Ruiz tr. Dogliani (0 - 7), 11 c.p. ...Le Fiamme Oro passano di misura, 16 - 20, in casa dei Sitav Lyons Piacenza nell'anticipo della quattordicesima giornata dele si mantengono in piena corsa per i play - off agguantando provvisoriamente al secondo posto la Femi - CZ Rovigo che, domani, ospita (ore 15.15, diretta Rai Sport e Eleven Sports) i ...

Rugby: Peroni Top10, le Fiamme Oro vincono a Piacenza e puntano ... Civonline

Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 31a Giornata, Basket Serie A (anche su DAZN), Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in It ...Il derby d’Italia numero 175 regala al pubblico del “Battaglini” ed agli appassionati da casa uno dei più vibranti scontri diretti di stagione per il Peroni TOP10. Continui capovolgimenti di fronte e ...