Perché Heather Parisi non parla con le figlie? (Di lunedì 13 marzo 2023) Heather Parisi ha due figlie che vivono qui in Italia e con cui non parla da tempo. Rebecca Manenti e Jacqueline Luna di Giacomo, questi i nome delle due ragazze, non seguono la madre su social e non pubblicano sue foto da molto tempo. Al contrario, le due sorelle sono legatissime tra loro ed anche ai rispettivi padri. Heather Parisi si è trasferita ad Hong Kong nel 2011 con il marito Umberto Maria Anzolin ed i gemelli Elizabeth e Dylan, nati nel 2010. Qui in Italia ha lasciato le due figli Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna di Giacomo. La prima è nata nel 1994 ed è figlia di Giorgio Manenti, primo marito della Parisi. La seconda è nata nel 2000, frutto della relazione di Heather con l'ortopedico Giovanni di Giacomo.

