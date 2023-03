Per tre anni Giuntoli si è chiesto come mai nessuno avesse ancora comprato Kvara (CorSera) (Di lunedì 13 marzo 2023) Oggi sui quotidiani tiene banco Kvara. Il gol segnato all’Atalanta è ancora negli occhi di tutti: straordinario. Anche il Corriere della Sera scrive del georgiano del Napoli: da sconosciuto a fenomeno. Con Giuntoli ad aspettarlo per tre anni e un Napoli che oggi ha tra le mani un calciatore che ha visto decuplicare il suo valore dall’arrivo in città. come la sua fama, naturalmente. “Nei fan club partenopei diffusi nel mondo, Kvara è l’emblema del calcio che piace, un misto tra moderno e antico. La perfetta sintesi tra potenza e forza, cattiveria e dolcezza. I lineamenti fanciulleschi esprimono una strana miscela di felicità e innocenza. Il ragazzo della porta accanto è arrivato dalla Georgia ed è stato acquistato dal Napoli alla bottega della Dinamo Bitumi per 10 milioni”. La sua vita ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 marzo 2023) Oggi sui quotidiani tiene banco. Il gol segnato all’Atalanta ènegli occhi di tutti: straordinario. Anche il Corriere della Sera scrive del georgiano del Napoli: da sconosciuto a fenomeno. Conad aspettarlo per tree un Napoli che oggi ha tra le mani un calciatore che ha visto decuplicare il suo valore dall’arrivo in città.la sua fama, naturalmente. “Nei fan club partenopei diffusi nel mondo,è l’emblema del calcio che piace, un misto tra moderno e antico. La perfetta sintesi tra potenza e forza, cattiveria e dolcezza. I lineamenti fanciulleschi esprimono una strana miscela di felicità e innocenza. Il ragazzo della porta accanto è arrivato dalla Georgia ed è stato acquistato dal Napoli alla bottega della Dinamo Bitumi per 10 milioni”. La sua vita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Tre anni fa, 12 marzo come oggi, la signora LAGARDE fa crollare le borse dicendo 'la BCE non è qui per chiudere gli… - LaVeritaWeb : Inchiesta di Bergamo, i messaggi tra il ministro e il capo dell’Iss. Il primo: «Noi politicamente siamo per stringe… - marifcinter : #Bergomi: “I giocatori sanno che da 3 anni, a turno, uno finisce sul mercato. Incide parecchio secondo me. Tre anni… - eziby : RT @Liquidarteit: Pensavo Peccioli: terza edizione della kermesse diretta da Luca Sofri: - napolista : Per tre anni #Giuntoli si è chiesto come mai nessuno avesse ancora comprato #Kvara (CorSera) Nonostante fosse sul… -