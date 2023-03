(Di lunedì 13 marzo 2023) Occhio all'Europa - Come riportato dal quotidiano Il Messaggero , Giorgia Meloni e il suo esecutivo prendono tempo anche per non 'irritare' l'Europa che discute ladel patto di Stabilità per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia è scattata questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali, la sesta giornata di mobilitazione c… - Tg3web : Scioperi e manifestazioni in decine di città della Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente M… - fattoquotidiano : La Francia si ferma oggi contro la riforma delle pensioni. È il “martedì nero” - luigibagnato : RT @LBasemi: ????Intervento molto 'Democratico' della polizia francese contro chi protesta CIVILMENTE contro la riforma delle pensioni voluta… - zettai_Ari : RT @ravel80262268: Molti francesi in tutto il paese hanno trascorso la notte alle barricate e ai posti di blocco improvvisati, riscaldandos… -

...Meloni e il suo esecutivo prendono tempo anche per non 'irritare' l'Europa che discute la...dei 67 anni non può avere un assegno superiore ai 2.870 euro (2.625 se ci si riferisce alle...E in testa a tutte c'è ladel Fisco. Tutte le risorse andranno concentrate sul taglio delle tasse. Mettere mano alle, inoltre, rischierebbe di irritare l'Europa in un momento in cui ...Il governo Meloni sta prendendo tempo riguardo alladelle. Al momento, la sola questione sul tavolo è la proroga per un anno della Quota 103, ovvero il pensionamento con 41 anni di contributi e 62 anni di età, introdotto dal governo ...

Pensioni, riforma in stallo: si va verso la proroga di "Quota 103" TGCOM

Sulle pensioni al momento ci sono pochi margini e il governo lascia in stallo la riforma a causa delle scarse risorse finanziarie a disposizione. Si va dunque verso una proroga di "Quota 103", il pens ...Sulla riforma delle pensioni il governo prende tempo. Sul tavolo, per adesso, c’è soltanto la proroga per un anno di Quota 103, il pensionamento con 41 anni di contributi e 62 ...