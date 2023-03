Pensioni, la riforma tarda ad arrivare: ipotesi proroga Quota 103 (Di lunedì 13 marzo 2023) Il governo Meloni sta prendendo tempo riguardo alla riforma delle Pensioni. Al momento, la sola questione sul tavolo è la proroga per un anno della Quota 103, ovvero il pensionamento con 41 anni di contributi e 62 anni di età, introdotto dal governo Draghi, come segnala Il Messaggero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 marzo 2023) Il governo Meloni sta prendendo tempo riguardo alladelle. Al momento, la sola questione sul tavolo è laper un anno della103, ovvero il pensionamento con 41 anni di contributi e 62 anni di età, introdotto dal governo Draghi, come segnala Il Messaggero. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia è scattata questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali, la sesta giornata di mobilitazione c… - Tg3web : Scioperi e manifestazioni in decine di città della Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente M… - fattoquotidiano : La Francia si ferma oggi contro la riforma delle pensioni. È il “martedì nero” - orizzontescuola : Pensioni, la riforma tarda ad arrivare: ipotesi proroga Quota 103 - Danieli87125494 : RT @andiamoviaora: ????Francia Protesta per la riforma delle pensioni. Picchiano donne e anziani senza pietà. -