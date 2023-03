Pechino Express | Carolina Stramare e Barbara Prezia | «La nostra colonna sonora? Lana Del Rey»

Leggi su funweek

(Di lunedì 13 marzo 2023) Dal 9 marzo, ogni giovedì, l’appuntamento in prima serata su Sky Uno (in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go) è con. In rotta lungo la via delle Indie, l’adventure game attraverserà India, Borneo malese e Cambogia mettendo a dura, anzi durissima, prova le coppie in gara. Fra loro ci sono Le Mediterranee, che abbiamo incontrato alla vigilia della messa in onda. “Io ero felice, entusiastissima! Mi dovevo assolutamente preparare mentalmente”. Questa la prima reazione al limite dell’incredulità della 31enne modella e artista di origini albanesi. Medesima la sensazione per la compagna di viaggio, Miss Italia 2019, che confessa: “Ero incredibilmente entusiasta. Mi sono sempre detta che ...