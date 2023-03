Pd | Scalfarotto | ' Schlein sfida per Terzo Polo | lavorare su linea competitiva'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Ieri l'assemblea nazionale del Pd a Roma ha dato inizio alla segreteria di Ellye sembra aver restituito motivazione a un mondo, quello vicino al partito democratico, che sentiva probabilmente il bisogno di una radicale cambiamento". Cosi il senatore di Italia Viva, Ivannel suo podcast quotidiano 'la Versione di Ivan'. "Questo nuovo entusiasmo sembra ora coinvolgere anche la parte più riformista del partito. La scelta di Bonaccini di accettare la presidenza mi pare un chiaro segnale che i riformisti del Pd intendono, almeno in questa prima fase, assecondare e sostenere la nuova leadership”. “È unain più per il, che non potrà aspettarsi di raccogliere senza sforzo consensi in uscita dal Pd: bisogneràsu una ...