Pd | Petracca unico irpino nella Direzione nazionale | il coordinamento provinciale | nuovo slancio sul territorio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “L’elezione di Mauriziodel Pd, così come stabilito nel corso dell’Assembleache si è svolta ieri a Roma, è una bella notizia per la nostra Irpinia., come sempre ha dimostrato in questi anni, porterà nell’organismo dirigente del Pd l’impegno costante al servizio del nostro”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla federazionedel Partito Democratico d’Irpinia. “Siamo in una fase molto importante per il nostro partito – si legge ancora – Con la proclamazione di Elly Schlein a segretarioe l’elezione di Stefano Bonaccini a presidente, inizia davvero uncorso ...