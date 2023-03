Pd, inizia era Schlein: "Sarà una nuova primavera" (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Nel Pd inizia l'era di Elly Schlein proclamata oggi segretaria dall'Assemblea dem. La presidente della commissione Congresso Silvia Roggiani ha letto i risultati delle primarie e, dopo un lungo applauso per Stefano Bonaccini, ha proclamato Schlein vincitrice. "Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una nuova primavera", ha scandito Elly Schlein che ha aperto il discorso con un "grazie". Il ringraziamento a tutti dirigenti, militanti e volontari che hanno consentito il congresso dem. "Ringraziamento poi dovuto alle mie sostenitrici e sostenitori che hanno fatto tanti sforzi e anche a tutte e tutti coloro che sono andati a votare: più di un milione, ce l'abbiamo fatta". E "voglio ringraziare alcune persone a cui mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Nel Pdl'era di Ellyproclamata oggi segretaria dall'Assemblea dem. La presidente della commissione Congresso Silvia Roggiani ha letto i risultati delle primarie e, dopo un lungo applauso per Stefano Bonaccini, ha proclamatovincitrice. "Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando.questa una", ha scandito Ellyche ha aperto il discorso con un "grazie". Il ringraziamento a tutti dirigenti, militanti e volontari che hanno consentito il congresso dem. "Ringraziamento poi dovuto alle mie sostenitrici e sostenitori che hanno fatto tanti sforzi e anche a tutte e tutti coloro che sono andati a votare: più di un milione, ce l'abbiamo fatta". E "voglio ringraziare alcune persone a cui mi ...

Pd, inizia era Schlein: "Sarà una nuova primavera" Adnkronos Il Pd inaugura l'era Schlein. Bonaccini eletto presidente Un contrario e due astenuti per il governatore dell'Emilia-Romagna. La neo-segretaria nomina la segreteria e scegliere i capigruppo. Il governatore: "Fatta una scelta di unità". È la prima volta dall' ... Un contrario e due astenuti per il governatore dell'Emilia-Romagna. La neo-segretaria nomina la segreteria e scegliere i capigruppo. Il governatore: "Fatta una scelta di unità". È la prima volta dall' ...