(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - “È stato bello partecipare alla prima seduta della nuova assemblea nazionale del Pd. Una grande comunità che ringrazio per l'elezione nella quota estero dellanazionale. Un ruolo che mi onora e con cui desidero contribuire all'della segretaria Elly". Così Andreasu twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pd: Crisanti, 'onorato di nomina in direzione, contribuirò ad agenda Schlein' - - miridesant : Lei è un medico che ha onorato la professione @AStramezzi gli altri il portafoglio. #bassetti #Burioni #Pregliasco… -

... è stato superato dal leghista Roberto Marti Il microbiologo Andrea, direttore del ... 'E' un numero incredibile e mi sentodi questo, ma triste e smarrito per il risultato complessivo' ...... è stato superato dal leghista Roberto Marti Il microbiologo Andrea, direttore del ... 'E' un numero incredibile e mi sentodi questo, ma triste e smarrito per il risultato complessivo' ...... è stato superato dal leghista Roberto Marti Il microbiologo Andrea, direttore del ... 'E' un numero incredibile e mi sentodi questo, ma triste e smarrito per il risultato complessivo' ...

Pd: Crisanti, ‘onorato di nomina in direzione, contribuirò ad agenda ... Il Sannio Quotidiano

Dalle chat agli atti dell'inchiesta a Bergamo emerge il caos nelle regioni più colpite, come la Lombardia nei primi giorni della pandemia. Fare tamponi "a tutti adesso è la c....ta del secolo", scrive ...Le parole del procuratore Chiappani: "Lavoro mastodontico, davanti a migliaia di morti l'inchiesta non poteva essere archiviata". Tra gli ...