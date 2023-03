**Pd: Bonaccini tende mano a Schlein, 'spero segreteria unitaria, lavoriamo insieme'** (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Ieri i sorrisi e gli abbracci in assemblea. E l'insistenza sull'unità, speculare nei due interventi di Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Oggi un passo ulteriore verso la concretizzazione di quell'unità così evocata dalla segretaria e dal neopresidente dem. Il passo lo fa Bonaccini che rompe gli indugi, al netto di qualche malumore tra quanti lo hanno sostenuto al congresso. "Credo che a breve, quando Elly sarà nelle condizioni, ci rivedremo per discutere della segreteria, se possa essere o meno unitaria. Io spero di sì", dice Bonaccini. Dallo parti di Schlein, che oggi non era a Roma, si lascia intendere che servirà ancora qualche giorno per comporre il quadro tra segreteria e capigruppo. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Ieri i sorrisi e gli abbracci in assemblea. E l'insistenza sull'unità, speculare nei due interventi di Ellye Stefano. Oggi un passo ulteriore verso la concretizzazione di quell'unità così evocata dalla segretaria e dal neopresidente dem. Il passo lo fache rompe gli indugi, al netto di qualche malumore tra quanti lo hanno sostenuto al congresso. "Credo che a breve, quando Elly sarà nelle condizioni, ci rivedremo per discutere della, se possa essere o meno. Iodi sì", dice. Dallo parti di, che oggi non era a Roma, si lascia inre che servirà ancora qualche giorno per comporre il quadro trae capigruppo. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Nel giorno dell’incoronazione del nuovo segretario, che ha nominato Stefano Bonaccini presidente, a Milano il consi… - Linkiesta : La primavera dei buoni propositi del nuovo #Pd unito di #EllySchlein L’assemblea del Partito democratico ha incoro… - sole24ore : ?? La neosegretaria punta a una gestione unitaria del Pd per evitare fughe e guerre interne. Ma Parisi avverte: megl… - Fusillide : RT @repubblica: Metropolis/285 - Migranti, Bonaccini (Pd): 'Governo semina vento e raccoglie tempesta, non sono credibili' - GiorgioAntonel1 : RT @MikLen70: No dai, è una gag! #Schlein volta pagina chiamando #Bonaccini?!? Ascoltando la preoccupazione di DelRio per i temi etici e #l… -