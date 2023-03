**Pd: Bonaccini, 'tantissimi cattolici nel Pd, lavorare perchè si sentano a casa'** (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Bisogna lavorare perchè i cattolici, che sono tantissimi nel Pd, si sentono a casa loro come ognuno di noi. Il Pd nasce mettendo insieme tre culture: quella socialista, quella cattolico democratica e quella liberal democratica. Ed è giusto che queste culture vengano garantite tutte quante alla stessa maniera". Così Stefano Bonaccini a '5 minuti' su Rai1. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Bisogna, che sononel Pd, si sentono aloro come ognuno di noi. Il Pd nasce mettendo insieme tre culture: quella socialista, quella cattolico democratica e quella liberal democratica. Ed è giusto che queste culture vengano garantite tutte quante alla stessa maniera". Così Stefanoa '5 minuti' su Rai1.

