Pd: Bonaccini, 'identità? Lavoro, sanità e scuola pubblica, ambiente e diritti' (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Quale sarà la nuova identità del Pd? "Un grande partito laburista. Il Lavoro centro, per sostenere Lavoro buono, contrastare quello precario, sostenere le imprese che assumono e investono e poi la difesa della scuola e della sanità pubblica, mentre c'è un governo che taglia su scuole e sanità pubblica. E l'ambiente: investimenti sulle energie rinnovabili come se come non ci fosse un domani, altrimenti per nostri figli e nostri nipoti un domani non ci sarà. E poi i diritti civili sempre abbinati a quelli sociali". Così Stefano Bonaccini a '5 minuti' su Rai1. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Quale sarà la nuovadel Pd? "Un grande partito laburista. Ilcentro, per sostenerebuono, contrastare quello precario, sostenere le imprese che assumono e investono e poi la difesa dellae della, mentre c'è un governo che taglia su scuole e. E l': investimenti sulle energie rinnovabili come se come non ci fosse un domani, altrimenti per nostri figli e nostri nipoti un domani non ci sarà. E poi icivili sempre abbinati a quelli sociali". Così Stefanoa '5 minuti' su Rai1.

