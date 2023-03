Pd: Bonaccini, 'con Calenda e Conte possibili battaglie comuni' (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Perdiamo tanto tempo sulle parole, è sul terreno delle questioni che riguardano i cittadini che si può fare una battaglia comune con le opposizioni, con Calenda e con Conte, che ci si può unire, tutte e tre le opposizioni che hanno perso le elezioni". Così Stefano Bonaccini a Metropolis, wen talk del gruppo Gedi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Perdiamo tanto tempo sulle parole, è sul terreno delle questioni che riguardano i cittadini che si può fare una battaglia comune con le opposizioni, cone con, che ci si può unire, tutte e tre le opposizioni che hanno perso le elezioni". Così Stefanoa Metropolis, wen talk del gruppo Gedi.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Con Elly Schlein, Stefano Bonaccini e tutta la comunità del Partito Democratico ci attende un duro lavoro, insieme… - Linkiesta : La primavera dei buoni propositi del nuovo #Pd unito di #EllySchlein L’assemblea del Partito democratico ha incoro… - sole24ore : ?? La neosegretaria punta a una gestione unitaria del Pd per evitare fughe e guerre interne. Ma Parisi avverte: megl… - TV7Benevento : Pd: Bonaccini, 'con Calenda e Conte possibili battaglie comuni' - - Pietro13774113 : RT @MikLen70: No dai, è una gag! #Schlein volta pagina chiamando #Bonaccini?!? Ascoltando la preoccupazione di DelRio per i temi etici e #l… -