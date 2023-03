**Pd: Bonaccini, 'capigruppo? Si troverà soluzione migliore con figure autorevoli'** (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "E' la segretaria Schlein ad avere il diritto e il dovere di avanzare proposte. Per quanto riguarda la guida dei gruppi, ricordando che hanno una loro autonomia di decisione, credo che si troverà la soluzione migliore con figure autorevoli per guidare Camera e Senato". Così Stefano Bonaccini a '5 minuti' su Rai1. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "E' la segretaria Schlein ad avere il diritto e il dovere di avanzare proposte. Per quanto riguarda la guida dei gruppi, ricordando che hanno una loro autonomia di decisione, credo che silaconper guidare Camera e Senato". Così Stefanoa '5 minuti' su Rai1.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Nel giorno dell’incoronazione del nuovo segretario, che ha nominato Stefano Bonaccini presidente, a Milano il consi… - Linkiesta : La primavera dei buoni propositi del nuovo #Pd unito di #EllySchlein L’assemblea del Partito democratico ha incoro… - andcasu : 'Molti mettevano in discussione la sopravvivenza stessa del PD. Ma hanno perso a scommettere contro il @pdnetwork.… - Paoletto003 : RT @mariamacina: Ha ragione Renzi: “Il Pd riformista non c’è più “. E anche #Bonaccini è stato sistemato. - sciltian : RT @mariamacina: Ha ragione Renzi: “Il Pd riformista non c’è più “. E anche #Bonaccini è stato sistemato. -