Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pd: Boccia, 'io capogruppo Senato? Gruppi autonomi, decideremo insieme' - - TV7Benevento : Pd: Boccia, 'con Schlein linea nuova, Bonaccini conseguente' - - TV7Benevento : **Pd: Boccia, 'sui capigruppo Schlein darà indicazione unitaria'** - - GiusPecoraro : RT @ilriformista: Il sondaggio per SkyTg24. Giudizio sospeso sul governo Meloni, Piantedosi polarizza l’opinione pubblica. La risalita del… - 57Davide : RT @ilriformista: Il sondaggio per SkyTg24. Giudizio sospeso sul governo Meloni, Piantedosi polarizza l’opinione pubblica. La risalita del… -

Su questo dovremo lavorare tanto insieme, ne va della credibilità del, su cui non sono disposta ... da Andrea Orlando a Goffredo Bettini , da Nicola Zingaretti a FrancescoCome riuscirà a ...... Shlein seconda solo a Meloni per gradimento: il 34% dei dem vuole l'alleanza con i 5 stelle Schlein 'pesca' nell'elettorato di sinistra e 5 Stelle, il sondaggio Swg dopo la vittoria alle primarie...Ne parliamo con Francesco, esponenteche è stato coordinatore della campagna per le primarie di Elly Schlein.

**Pd: Boccia, 'sui capigruppo Schlein darà indicazione unitaria'** Gazzetta di Reggio

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Ieri è venuto fuori un partito nuovo. L’intervento della segretaria” è stato improntato su “una linea politica nuova e devo dire che Stefano Bonaccini è stato conseguente, ...Il Pd sale di quasi un punto percentuale, è al 18,7%. Sale però anche il Movimento 5 Stelle, al 16%. Stabile la Lega all’8,7%, in crescita sia il Terzo Polo, Azione-Italia Viva, al 7,7%, e Forza ...