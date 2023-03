Pd | Boccia | ' con Schlein linea nuova | Bonaccini conseguente'

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Ieri è venuto fuori un partito nuovo. L'intervento della segretaria" è stato improntato su "unapoliticae devo dire che Stefanoè stato, appena eletto presidente" si è mosso sulla "rotta tracciata da Elly. Non dobbiamo fare gli errori del passato e dividere il partito in fazioni". Così Francescoa Tagadà su La7.

Le disposizioni che avrebbero consentito la proroga automatica delle concessioni balneari 'sono in contrasto'l'articolo 12 della direttiva europea 'Bolkestein' e, pertanto, ' non devono essere ...

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "Ieri è venuto fuori un partito nuovo. L'intervento della segretaria" è stato improntato su "una linea politica nuova e devo dire che Stefano Bonaccini è stato conseguente, ...