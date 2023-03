Pd: Bindi, 'non si sacrifichi linea su altare unità' (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Ce la può fare una brava segretaria che ha le idee chiare ma ce la fa se quelli che l'hanno sostenuta marciano tutti nella stessa direzione,. Non ce la fa una persona sola. Bonaccini presidente è una buona notizia per l'unità del partito, lo diventerà se sull'altare dell'unità non verrà sacrificata la linea". Così Rosy Bindi a Tagadà su La7. "Ieri ho condiviso praticamente tutto quello che ha detto Schlein però ho sentito cose, ora vorrei un'adesione. Questo partito che è all'opposizione deve elaborare un progetto politico in cui persone si possano ritrovare". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Ce la può fare una brava segretaria che ha le idee chiare ma ce la fa se quelli che l'hanno sostenuta marciano tutti nella stessa direzione,. Non ce la fa una persona sola. Bonaccini presidente è una buona notizia per l'del partito, lo diventerà se sull'dell'non verrà sacrificata la". Così Rosya Tagadà su La7. "Ieri ho condiviso praticamente tutto quello che ha detto Schlein però ho sentito cose, ora vorrei un'adesione. Questo partito che è all'opposizione deve elaborare un progetto politico in cui persone si possano ritrovare".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #tagada “Ho solo sentito argomenti ma serve una visione: non basta elencare le cose da fare”, così Rosi Bindi ha co… - Larisa40765958 : @Paolo66598934 Proprio ora la sorella Bindi da tagada ha chiesto più accoglienza....si vede che non gli incUla nessuno ???????? - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada 'Il #PD un po' si è sciolto... altrimenti le primarie non avrebbero smentito gli iscritti', così Rosy #Bindi risponde a… - La7tv : #tagada 'Il #PD un po' si è sciolto... altrimenti le primarie non avrebbero smentito gli iscritti', così Rosy… - BovorRUIU : @La7tv Mi dispiace per Boccia ma la Bindi ha ragione: manca la chimica e il nodo storico fra moderati e progressist… -